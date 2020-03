6



New Balance 574 / El hombre cómodo

New Balance nació para que estuviéramos cómodos. Se inspiró en los tres puntos de apoyo de las patas palmeadas de los pollos, con los que estos consiguen un balance perfecto, de ahí el nombre de la compañía. En los años sesenta se atrevieron a lanzar el modelo Trackster, con suela dentada y en varios anchos, para el descanso del honrado trabajador nativo. Pero sin quererlo arrasó entre la clase deportista, que vio en aquellas zapatillas el modelo ideal para correr. En los ochenta llegó la eclosión de New Balance. Los yuppies, jóvenes profesionales urbanos, demandaban un nuevo calzado para sus escapadas rurales y la marca dio con la idea definitiva: las 574. Triunfaron sin necesidad de publicidad. Sinónimo de confort, tienen más que ver con la calidad que con diseño o estilo. Las llevaba Steve Jobs para sus presentaciones, como las llevan Jordi Évole o Íñigo Errejón. Gustan a los exigentes y a los contentadizos. Son para el hombre fiel a las modas o para los que llegan tarde a ellas. Se las verás al fundador de una start-up y al que odia complicarse la vida.