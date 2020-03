Debemos avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Sin embargo, no se repara en toda la amplitud de las energías renovables, especialmente en la más primitiva: la hidráulica. Ahora parecen ser estrellas únicas las energías limpias que provienen del sol o del viento. ¿Por qué pocas presas españolas poseen aprovechamiento hidroeléctrico? Si como se ve cuesta tanto incorporar el ahorro energético en nuestras vidas, ¿por qué, por ejemplo, no se generaliza la electrificación del transporte? No se trata de seguir probando nuevas baterías o elementos ocurrentes. ¿Por qué no se instala una electrificación simplificada en tramos férreos secundarios de la “España vaciada” o se instalan trolebuses con nula superestructura y probada rentabilidad? Las comunicaciones son grandes contaminadoras hoy, y descomunales consumidoras de gasoil diariamente.

Juan Luis Llop Bayo. Valencia

