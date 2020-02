Paula Willems, la modelo que se ha comprometido con Quim Gutiérrez

Quim Gutiérrez y Paula Willems han dado un paso más en su relación. Después de cuatro años de un discreto noviazgo, el actor catalán, de 38 años, y la modelo granadina, de 22, se han comprometido. Según ha adelantado la revista ¡Hola!, la maniquí ya luce un bonito anillo de compromiso.

La pareja se conoció en la primavera de 2016, el año en el Willems se consagró sobre las pasarelas españolas. Desfiló en la 080 Barcelona Fashion y en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid; precisamente en esta última la modelo consiguió alzarse con el premio L’Oreal a la mejor modelo de la edición. Bajo el sello de la agencia Traffic Models, Willems ha sido imagen de la firma de joyas y accesorios Uno de 50 y de Suite Blanco, además de desfilar con diseños de Teresa Helbig, Alvarno o Felipe Varela.

Paula Willems, en una imagen de Traffic Models.

De madre holandesa y padre español —su verdadero nombre es Paula Rubio Willems— la joven llegó a la moda por casualidad. “Nunca me había interesado el mundo de la moda, pero me pararon por la calle varias veces y al final decidí probar”, contaba en una entrevista en La Voz de Galicia. La misma donde reconocía que su altura, 1,81 metros, siempre había sido un complejo para ella. “Nunca me gustó ser tan alta, pero cada vez me importa menos y además para mi profesión es una ventaja”, reconocía entonces.

Antes de dar el salto a la pasarela, esta granadina soñaba con ser bailarina de ballet y, de hecho, estuvo siete años en un conservatorio. Algunos ven en su sensualidad a Miranda Kerr y en su juventud y fotogenia a Kendall Jenner, algo que ella nunca hubiera imaginado pero a quienes considera sus dos grandes iconos. Antes de conocerse su noviazgo con Quim Gutiérrez, Willems ya estaba asentada como una de las modelos españolas más emergentes habiendo desfilado en las pasarelas de Londres, Milán y Nueva York. Además, compagina su trabajo en la industria de la moda con la carrera de Filosofía, que estudia a distancia. Dos pasiones que comparte con su pareja.

Poco dado a hablar de su vida privada, Quim Guitérrez ha reconocido en más de una entrevista que es “muy reservado”. Aunque no se esconde, la pareja apenas se deja fotografiar junta salvo alguna excepción, como cuando el año pasado los dos llegaron juntos al festival Mad Cool celebrado en Madrid o hace dos años, cuando asistieron de la mano a la gala de los Goya. No posaron en la alfombra roja, pero sí se dejaron ver juntos en el backstage. “Hay gente que lo vive con más soltura y naturalidad, a mí me resulta traumático”, aseguraba el actor catalán en una entrevista en La Vanguardia. “Yo soy una persona menos sociable que muchos otros compañeros de profesión. Es una cuestión de carácter. Yo no soy dicharachero, soy una persona reservada”, añadía.