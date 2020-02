Carla Bruni y Nicolas Sarkozy, 12 años de un matrimonio en el que nadie creía

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy celebran sus 12 años de matrimonio, una unión en la que nadie creía. Celebraron su boda de manera discreta el primer fin de semana de febrero de 2008 pero a partir de ese momento su vida fue muy pública. Se trataba del enlace del presidente de Francia con una de las modelos y cantantes más famosas del mundo.

Bruni ha recordado el aniversario en su Instagram. "Doce años de matrimonio hoy mi amor... Gracias por toda esta felicidad", ha escrito la modelo ha escrito en francés, italiano e inglés, como siempre acostumbra. La modelo ha querido recordar estos años publicando en sus redes sociales fotos de ellos juntos. Las hay tomadas en actos oficiales, en aparciones públicas y en la intimidad de su hogar.

La pareja hizo su primera aparición en Disneyland París en enero de 2008 con la ya famosa advertencia de que esa historia iba "en serio". Carla Bruni siempre decía que el día que conociera al hombre que iba a ser su esposo, lo reconocería. El momento llegó en una cena ofrecida por Jacques Séguéla. "Me llevó a casa, fue increíble", le dijo a su amigo Julien Clerc unos días después, "a toda velocidad, fue emocionante". Se casaron tres meses después en una ceremonia secreta en el Palacio del Elíseo con la novia vestida de blanco. Como primera dama de Francia, Carla Bruni nunca ha brillado tanto. "Nicolas le dio un lugar que la puso de nuevo en su mejor momento", ha dicho Clerc en declaraciones a Le Figaro.

En noviembre de 2018, el periodista Marc Dolisi publicó unas nuevas memorias donde hablaba sobre la vida, relaciones y algunos de los secretos más íntimos de Bruni. Un testimonio de primera mano ya que hace más de 20 años que la modelo y el periodista se encontraron por primera vez. Desde entonces han mantenido el contacto e incluso se han convertido en buenos amigos y comparten pasión por la música y el rock, algo que dio a Dolisi un acceso inaudito a la cantante.

En Un Après-Midi chez Carla (Una tarde en casa de Carla), Dolisi explica que Bruni es una "mujer muy compleja". Nacida de una adinerada familia de Turín (Italia), tampoco lo tuvo fácil, puesto que "atravesó terribles dificultades, descubrió muy tarde que su padre no era su verdadero padre, perdió a su hermano de una manera bastante trágica...". También habla de los amores de la cantante. Nicolas Sarkozy ha sido el último de los grandes amores de la cantante. Uno de los más sonados, aunque nunca confirmado por ella, ha sido Mick Jagger. "Ella siempre ha negado esa relación", sostiene Dolisi, que cree que sí que existió pero que ya ha pasado. Pero Jagger no ha sido el único: el músico Eric Clapton, el escritor y filósofo Raphael Enthoven (padre de su hijo), el cantante Louis Bertignac... "Al contrario de lo que se ha dicho sobre ella, no creo que se sienta atraída por el poder", dice su biógrafo. "Primero por que ella ya lo tiene. Tiene dinero, belleza, es inteligente, culta... Da igual que te guste o no la música de Bertignac o de Clapton, la política que hace Sarkozy. Lo que caracteriza a todo es el talento. Y creo que Carla necesita tener a alguien a quien admirar".

Bruni cuando era primera dama callaba, pero ahora habla sin cortarse. "En un matrimonio debe haber deseo y amistad por ambas partes. Cuando él vivía en el hermoso palacio que es el Elíseo”, ha contado Bruni a la web estadounidense de moda y estilo Refinery29. “Si no tenía cenas de trabajo, yo le llevaba todas las noches a casa para que pudiéramos compartir una comida y hablar juntos, porque somos amigos. En una relación también debes de estar muy cómodo, porque solo fuego y pasión conducen a la destrucción”, ha explicado sobre el éxito de su matrimonio.