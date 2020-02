Combate entre dos portentos juveniles

Viswanathan Anand, nacido en una familia de clase alta de Chennai (antigua Madrás) el 11 de diciembre de 1969, tenía ocho años cuando su padre, directivo de ferrocarriles, fue destinado a Manila (Filipinas). Fue allí donde el futuro pentacampeón del mundo descubrió que el ajedrez era su gran pasión. Acertaba todas las preguntas de un programa televisivo presentado por Florencio Campomanes, quien unos años después sería presidente de la Federación Internacional (FIDE). Y eso se convirtió en un problema, que Campomanes solucionó enviando cada semana el premio a Anand a cambio de que no participase en el concurso.

De regreso a Chennai, Anand no dejó de ir nunca al colegio -a diferencia de casi todas las jóvenes estrellas indias de hoy- y se graduó después en Comercio por una universidad de la Compañía de Jesús (su religión es la hindú). Eso no impidió una carrera deportiva de éxitos precoces: fue el primer indio campeón del mundo sub 20 (1987), y también el primero en lograr el título de gran maestro (1988).

La partida de este vídeo le enfrenta a otro genio coetáneo, el ucranio Vasili Ivanchuk, en el famoso torneo italiano de Reggio Emilia, cuando ambos tenían 19 años. Ivanchuk introduce una importante novedad en la apertura y logra ventaja objetiva, pero no encuentra la manera de neutralizar el incisivo, valiente y bello ataque del indio, quien firmó así su primera obra de arte.