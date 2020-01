8

Uno de los excompañeros de cancha de Kobe Bryant más conocidos, Lamar Odom, colgaba en su perfil de Instagram una serie de imágenes junto a su amigo (e incluso una de ambos con Pau Gasol). Además, Odom —expareja de Khloé Kardashian, con quien llegó a protagonizar un 'reality show'— escribía un largo mensaje asegurando que esas fotos eran “solo la punta del iceberg” de la intensa relación que mantenían. “Me enseñó muchas cosas de la vida que eran necesarias dentro y fuera de la pista”, relataba. “Todo el que sepa mi historia sabe que he sufrido muchas pérdidas, pero esta solo se equipara a cuando perdí a mi hijo, aunque nuestra relación no era padre-hijo, sino más bien él era mi profesor y yo su hermano”, explicaba, asegurando que apenas podía respirar cuando se enteró de la noticia, y que pensó que podría ser el único en sobrevivir. “Aún estoy esperando que los medios digan que ha sido un error. No puede ser que Dios se haya llevado a mi hermano tan pronto. Sé que he pasado por lo mío, con las drogas, que no he sido bueno conmigo mismo. Cuando estuve en coma, si Dios hubiera venido y me hubiera dicho que me llevaba a mí y dejaba aquí a Kobe, lo hubiera preferido”.