Una ruptura en Disney: Vanessa Hudgens y Austin Butler terminan su relación tras ocho años

Tras casi nueve años de relación, Vanessa Hudgens y Austin Butler han decidido tomar caminos separados. "Vanessa y Austin han roto de forma oficial y Vanessa ha estado hablando de la ruptura su círculo cercano", ha revelado una fuente cercana a la pareja al portal Us Weekly. Se conocieron en los pasillos de Disney Channel y comenzaron a salir en 2011. Al principio de su relación, solían decir a sus amigos que "lo suyo no era nada serio", pero han estado juntos casi una década.

Sus fans empezaron a sospechar de la ruptura en navidades, cuando los actores ya no aparecían juntos en sus historias de Instagram —publicaciones que están visibles durante 24 horas— celebrando las fiestas como en años anteriores. Tampoco festejaron juntos el cumpleaños de la actriz, que cumplió 31 años el 14 de diciembre. La pareja siempre ha presumido de su noviazgo en las redes sociales, por lo que la separación se ha hecho evidente. Butler no publica una imagen junto a Hudgens desde el pasado mes de julio, cuando ambos acudieron al estreno de la película Érase una vez en... Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino. En el caso de Hudgens, la última instantánea es de una fiesta de Halloween a finales de octubre, en el que la actriz escribía una frase de la película Pesadilla antes de Navidad, producida por Tim Burton: "Y sentarnos juntos, ahora y para siempre. Porque ya sé que tú eres para mí y yo soy para ti".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens) el 27 Oct, 2019 a las 1:36 PDT

Su prolongada relación llevó a especulaciones sobre una inminente boda, pero Hudgens negó los rumores en 2018. Aunque no descartaba pasar por el altar en un futuro. "Quiero casarme, viajar y después tener hijos, probablemente a los 30 años", contó a la revista Women’s Health.

Durante las últimas semanas, ambos han estado centrados en sus proyectos profesionales y con una agenda bastante apretada. Hudgens ha destacado en los últimos años por participar en películas de temática navideña. En diciembre estrenó El caballero de la Navidad y ha estado rodando en el Reino Unido la secuela de Cambio de princesa, ambas producciones de Netflix. Este martes acudió al estreno de su último trabajo, Bad boys for life, horas después de conocerse su ruptura con Butler. La actriz se mostró alegre y no hizo declaraciones al respecto.

Por su parte, Butler está preparando el proyecto más ambicioso de su carrera: encarnará a Elvis Presley en una película sobre la vida del cantante, que se estrenará en 2021 y que dirigirá Baz Luhrmann. El actor se mudará en pocos meses a Australia para comenzar con las grabaciones.

No es la primera relación larga que mantiene Vanessa Hudgens. Tras alcanzar la fama interpretando a Gabriella en la película High School Musical, la actriz comenzó a salir con otro chico Disney: Zac Efron. Ambos salieron cerca de cinco años. "[La película] era un fenómeno masivo y todos los ojos estaban puestos en mí. Y era una cosa muy extraña por la que pasar, pero al estar en una relación, es como que me estabilizó y me mantuvo en la tierra y podía apoyarme en alguien que estaba pasando por lo mismo", explicó Hudgens en el podcast de Awards Chatter. Pero la presión del rodaje de las siguientes entregas y la envidia que tenía la intérprete al ver a las fans acercarse a Efron terminaron con el idílico noviazgo. Un año después, Austin Butler —que estaba metiendo la cabeza en la compañía con Hannah Montana o La fabulosa aventura de Sharpay— y Hudgens se conocieron.