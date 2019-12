“Un niño puede aprender mucho rodeado de animales”

No cabe duda de que Mónica Cruz (Madrid, 1977) utiliza la experiencia de su vida real en muchos de sus papeles de ficción. Su oficio como bailarina le sirvió en su primer papel en Un paso adelante, pero también en su personaje de Carmela Cortés en Velvet Colección. Ahora, su experiencia con su hija sin duda nutrirá su personaje en Madres, la ficción que estrenará próximamente. Sin embargo, aún le falta un papel que recoja otra de sus grandes pasiones: los animales. Aunque ahora “solo” tiene cuatro perros y dos conejas, tiene claro que las mascotas van a estar siempre presentes en su vida porque su hija ha heredado su amor por los animales.

¿De dónde viene su afición por los animales? Siempre he tenido animales y siempre he tenido una relación muy especial con ellos. Ahora mi hija es peor que yo en ese sentido. Ya tengo asumido que voy a estar toda la vida con perros, recogiendo y adoptando.

¿Perros o gatos? Soy más de perros. Me gustan todos los animales y con todos tengo feeling, pero me atrae mucho la relación que se crea entre un perro y una persona y, cuando tienes niños, cómo los cuidan.

¿Qué aporta una mascota a una familia? Sobre todo la felicidad y el enseñarte la responsabilidad que es tener un animal. Además, la energía y la relación que se crea son maravillosas. Es sanísimo y puede enseñar mucho a un niño crecer rodeado de animales.

En Madres interpreta a una mujer ha dedicado a su vida profesional mucho más tiempo que a la familia. ¿Cómo compagina su trabajo con una familia como la suya? Pues como hacemos todas, malabares. Intento llevar a mi hija al colegio y recogerla cuando el horario me lo permite y estar al 100% cada día. Yo tengo ayuda en casa, evidentemente, pero intento que estemos todos juntos el máximo tiempo posible. Y en vacaciones, las que yo organizo, son para poder irnos todos. A mí lo que me da felicidad es poder estar con ellos.

¿Cree que en España se respeta a los animales? No, no, para nada. Ves cómo los cuida la gente y te preguntas por qué cogen animales, no lo entiendo.

¿Y a nivel legislativo en qué se podría mejorar? Poder ir con tu perro a todas partes. Por ejemplo, a las playas; si no tienes un perro agresivo y se porta bien, ¿por qué no vas a poder ir con tu perro a la playa? Es todo tan limitado en ese sentido que cuesta poder compartir esos momentos con tus mascotas.

¿Hace regalos a sus mascotas? Sí, claro, calcetines en la chimenea se ponen para todos. Todo lo que se celebra, se celebra en familia, para todos.

¿Tiene algún recuerdo navideño especial con sus mascotas? A los siete perros anteriores los tenía fritos porque siempre que llegaban estas fiestas les plantaba un gorro a cada uno para la foto de Navidad y se quedaban los siete sentados, posando. Esa foto aún la tengo en mi WhatsApp.