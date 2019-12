“Si viajas prestando atención a los detalles, todo te puede sorprender”

Una carrera deportiva profesional no debe dejar mucho tiempo para hacer turismo. La verdad es que no. [Risas].

Pero si tiene una tarde libre después de un torneo, ¿qué hace? Dos cosas. Primero, ir a lo más importante que tenga la ciudad, lo que sí que hay que visitar sin falta. Y otra perderme por las calles, por los rincones más reales, que es donde ves el día a día de una ciudad, de la gente y de su cultura. Me gusta absorber eso de los sitios a donde voy.

¿En algún sitio se ha llevado alguna gran sorpresa? Todos los sitios tienen algo que te sorprende. En cada rincón encuentras magia, a alguien o algo que transmite algo... Das la vuelta a la esquina y encuentras algo, la luz del sol cayendo sobre una terraza con las flores... Si viajas prestándole atención a los detalles, que es lo que hago yo, cualquier cosa te puede sorprender muy gratamente.

¿Cuál es su destino favorito? Me resulta muy difícil ­elegir... [Risas]. Pero creo que el recuerdo más bonito lo tengo de Australia. La gente me recibió muy bien; enseguida cada vecino intenta ayudar a alguien nuevo a hacerse con el país, con la ­vida de allí. Me encantó el que se haga mucha vida en la calle, mucho deporte en los parques.

Japón se ha convertido en uno de los destinos turísticos que más atrae la atención de los ­españoles. ¿Lo conoce bien? La primera vez que fui a Japón fue en 2013, así que llegué relativamente tarde. Y fue increíble, porque por primera vez pude estar dentro de un montón de historias que había oído muchísimas veces desde que era pequeña. Lo diferente que es la cultura y la gente, aprendes tanto, te enseñan tanto... que disfrutas cada momento observando el día a día.

Okinawa, la cuna del kárate, es uno de los destinos turísticos más populares para los japoneses, pero se conoce relativamente poco fuera de Japón. Es conocido para los que se dedican al submarinismo o al surf, pero es verdad que se sabe poco de Okinawa fuera de Japón. Y me parece increíble, porque tiene todos los ingredientes: es un lugar mágico. Aparte de las artes marciales, tiene playa, sol, submarinismo, castillos, una cultura muy rica... Tiene tantas cosas bonitas y tantas cosas que ver que no entiendo cómo no es muchísimo más conocido.