Gonzalo Caballero coge el capote dos meses y medio después de su grave cornada

Tras la grave cogida que sufrió el pasado octubre y que le obligó a pasar dos veces por quirófano, Gonzalo Caballero ha vuelto a coger el capote. Él mismo lo ha contado en su cuenta de Instagram, donde ha publicado un vídeo en el que aparece entrenando y dando unos pases con la muleta y el capote solo dos meses y medio después de la cornada que le mantuvo varios días entre la vida y la muerte. “Nos daban 5 meses para volver a entrenar, 2 meses y medio después, de nuevo, siento en mis manos la muleta. Solo siento gratitud hacia todos aquellos que directa, o indirectamente lo habéis logrado conmigo. La ilusión y el corazón, llevan al ser humano a donde la razón no alcanza”, ha escrito el diestro, de 28 años.

Caballero estuvo 25 días ingresado en el hospital, donde permaneció en la UCI y tuvo que ser operado en dos ocasiones debido a la grave cornada que sufrió en Las Ventas el 12 de octubre que le seccionó la vena femoral. A su salida, el joven torero aseguró que había llegado a asumir su muerte. "Notaba cómo me iba apagando y me quedaba sin respiración, también sentía el grifo de sangre caliente sobre la mano con la que, casi inconsciente, trataba de taponar la herida; es muy duro decirlo pero llegué a asumir que me iba, por eso mis últimas palabras antes de dormirme fue que le dijeran a mi madre que la quería mucho", relató emocionado.

Aunque este percance marcó para el joven torero de Torrejón de Ardoz (Madrid) "un antes y un después" y llegó a sentirse “totalmente derrotado y con ganas de abandonarlo todo”, las ganas por volver a torear le han superado y quiere volver a centrarse en su profesión. Él mismo lo reconoció tras recibir el alta hospitalaria en una entrevista con la revista ¡Hola!, donde rompió su discreto silencio sobre su vida privada y confirmó que Victoria Marichalar, la sobrina del rey Felipe VI, había sido su pareja. "He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión", desvelaba así un secreto a voces.

ampliar foto Victoria Federica, a su salida del cumpleaños de Gonzalo Caballero, celebrado el pasado sábado en Madrid. gtresonline

Aunque ya no están juntos, la hija de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar y el torero siguen siendo grandes amigos. Prueba de ello es que Victoria Marichalar fue una de las invitadas al cumpleaños del diestro, celebrado esta semana en un restaurante conocido del centro de Madrid. “Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que haría que cualquiera se enamorara de ella. Tiene un corazón único. No queda hoy en día gente así”, afirmó de ella Caballero en la misma entrevista. Durante los días en que se temió por su vida, Victoria Marichalar visitó al torero en el hospital en varias ocasiones.

Mientras Caballero prefiere centrarse en su profesión y dejar sus sentimientos a un lado, la sobrina del Rey se deja ver en actitud cariñosa por las calles de Madrid con Jorge Bárcenas, sobrino del extesorero del PP y primo de Willy, el líder del grupo Taburete, que es DJ. Victoria Marichalar suele acudir muchos fines de semana con sus amigos a bailar la música que pincha Bárcenas en las diferentes salas de la capital, pero también es habitual verlos juntos y en pareja disfrutando de otras aficiones, como el deporte o la gastronomía, como hace unos días, que ambos celebraron su particular comida navideña en L’entrecote Café de París, un sofisticado restaurante de la capital. “The break (la pausa)”, escribió la nieta de don Juan Carlos en su cuenta privada de Instagram, junto a dos emoticonos, uno de cara de risa y un corazón, y una imagen del plato de comida. En la publicación, aparece etiquetado Jorge Bárcenas, a quien se ve de fondo en la foto, vestido con camisa azul y su móvil en la mano.