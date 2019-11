Gonzalo Caballero: “Yo he tomado la decisión de no tener una relación con Victoria [Marichalar]”

Gonzalo Caballero se ha mantenido mucho tiempo en silencio, no quería hablar de su vida privada porque en ella estaba la sobrina del Rey, Victoria Marichalar. Pero ahora, poco después de salir del hospital en el que ha estado ingresado por una grave cogida en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid, ha decidido contar lo que antes no habló. Lo ha hecho vía exclusiva en la revista ¡Hola!. "He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión", ha desvelado. Un secreto a voces ahora oficializado ya que el torero sin micrófonos delante confirmaba que era pareja de la hija de la infanta Elena pero pedía discreción.

Antes de que Caballero, de 27 años, hablara, Victoria había dejado clara la actual situación. La sobrina del Rey se deja ver en actitud muy cariñosa por las calles de Madrid con Jorge Bárcenas, sobrino del extesorero del PP, que es Dj.

Caballero en la despedida tiene buenas palabras para quien ha sido su novia: "Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamorara de ella. Tiene un corazón único. No queda hoy en día gente así". Durante los días en que se temió por su vida Victoria Marichalar visitó al torero.

Victoria Marichalar y Gonzalo Caballero, cuando eran pareja. GTRES

En las últimas semanas también se ha hablado de que la ruptura también tenía que ver con Felipe Marichalar, el hermano de Victoria. "Me han hecho muchísimo daño las polémicas que han salido, porque no son ciertas. Claro que Felipe es amigo mío, no hay ningún problema entre nosotros".

El diestro también habla de su grave cogida y de los 25 días que pasó hospitalizado en los que se temió por su vida, "Hubo ocho o nueve minutos en los que me dieron por perdido. Cuando me trasladaban al hospital de repente la ambulancia se paró. Tenía cuatro de tensión. La situación fue terrible porque no sabía sí regresar a la enfermería o ir hacia el hospital". Y añade: " He vuelto a nacer. A partir de ahora tendré dos cumpleaños el 12 de octubre y el 20 de diciembre que es el mío.

Pese a lo sucedido, Caballero no da un paso atrás. "Me siento más torero que nunca. Tengo mucha ilusión por coger un capote y volver a entrenar, ya ni te cuento vestirme de luces".

Gonzalo Caballero nació en Madrid en el seno de una familia de clase media (su padre, fallecido en abril de 2017, trabajó en el departamento de compras de El Corte Inglés), y es el segundo de tres hermanos, Richie, el mayor, diseñador gráfico, y Virginia, la pequeña, diseñadora de moda. A ellos y a su madre, Chiqui del Hoyo, se siente muy unido, especialmente tras la temprana muerte de su progenitor a los 52 años de edad.

Sus primeros pasos los encaminó al mundo del fútbol, y aunque presume de ser un forofo del Atlético de Madrid, guarda un secreto: durante tres años jugó en las filas del Real Madrid. Se presentó a unas pruebas siendo un niño y lo eligieron para vestir la camiseta blanca.

A los 16 decidió dar un cambio a su vida y entró en la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Debutó vestido de luces en 2010; y dos años más tarde, sorprendió gratamente en el inicio de su carrera con picadores en La Maestranza de Sevilla. Entre medias, aprobó la selectividad y se matriculó en la carrera de Ingeniería Informática, pero el veneno taurino fue más fuerte. "Ha habido piedras en el camino, y superarlas tiene mucho sabor”, ha comentado en alguna ocasión. “Yo prefiero torear poco y bien que de cualquier manera”.