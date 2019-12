¿Cómo puede el Estado americano devolver los 36 años que robó de la vida de los tres hombres de Baltimore? Se me pasó esta pregunta por la cabeza al leer la noticia que decía que el pasado 25 de noviembre tres hombres afroamericanos fueron exonerados tras haber pasado todos estos años en una cárcel por un crimen que no habían cometido. Y no es la primera vez que ocurre. No me imagino lo duro que habrá tenido que ser para estos hombres y sus familias pasar por ese calvario.

Natalia Sánchez Ruiz, Madrid.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.