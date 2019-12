El culebrón de Cayetano Rivera continúa: ahora, comunicado de su amiga

La semana pasada, Cayetano Rivera Ordóñez anunciaba que emprendería acciones legales contra todo aquel que hubiera insinuado que le había sido infiel a su esposa, la modelo y presentadora Eva González. Las amenazas del torero llegaban después de que, primero, el programa de Telecinco Sálvame especulara con que había estado viéndose con otra mujer y manteniendo una relación extramatrimonial y, segundo, de que la revista Semana publicara unas fotografías suyas en Londres junto a esa mujer.

Cuando saltó la polémica, Rivera Ordóñez estaba en Perú, pero nada más pisar España fue contundente: iba a demandar. Por su parte, Eva González no ha dicho nada al respecto, y solo se sabe que ha pasado unos días en París, donde ha acudido a un concierto que daba en la ciudad francesa su amiga, la cantante Vanesa Martín. De quien no se tenía noticias era de la tercera persona implicada, la amiga del torero. Hasta ahora.

Ahora se ha sabido que la joven se llama Karelys Rodríguez, que tiene 26 años y raíces en Tenerife, aunque vive a caballo entre la isla y Madrid. Dio sus primeros pasos profesionales como modelo, y es aficionada al fitness, e incluso participa en competiciones deportiva. Aunque se dedica a la abogacía, ahora ha contratado a un bufete para que emprenda acciones legales en su nombre. Así lo ha anunciado a través del programa Espejo Público, de Antena 3. Su abogada, Cynthia Ruiz, ha mandado un comunicado al mismo asegurando que "este acoso mediático al que se ha visto sometida doña Karelys supone un grave perjuicio tanto a su persona como a su familia, perjudicándola incluso a nivel laboral, al ser su profesión completamente ajena al mundo de la denominada prensa del corazón".

Por tanto, los abogados de Rodríguez exigen que "se proceda al cese inmediato de las mismas", es decir, de las informaciones que se publican sobre la joven, "recordándoles que mi representada no tiene el carácter de personaje público o famoso, por lo que constituyen un intolerable ataque a su honor, intimidad personal y familiar e imagen, desde luego no amparado por la libertad de expresión ni el derecho de información

Los letrados que representan a Rodríguez afirman que ella no tiene "carácter de personaje público o famoso", por lo que toda esta situación y su vinculación con Cayetano Rivera y la publicación de las imágenes de la revista "constituyen un intolerable ataque a su honor, intimidad personal y familiar e imagen, desde luego no amparado por la libertad de expresión ni el derecho de información, en cuanto solo supone el inmiscuirse en vidas ajenas, escudriñando su vida privada y carentes por otra parte del más mínimo interés general, que no tiene ninguna obligación jurídica de soportar".

Las imágenes del reportaje fueron tomadas por el fotógrafo Greg Brennan, afincado en Londres, que las tomó el pasado 11 de noviembre en la zona de Westminster. En ellas se aprecia a Cayetano Rivera tomando una cerveza con la joven, que a su vez bebe agua. Ambos conversan en una cafetería, sentados en una mesa junto a la cristalera, se dan la mano, ríen y charlan. Ya en la calle, se les ve pasear juntos y al torero escribir en su teléfono móvil mientras ella le acompaña.