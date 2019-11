11

Ahora Kairul ya no puede hablar ni reconocer a nadie. No puede moverse, comer, ir al baño o vestirse. Su esposa Habiayah lo cuida todo el día. Como la pareja ya no tiene ingresos, se encuentra en una situación económica muy difícil. Comparten una pequeña casa con otras tres familias que los ayudan tanto como pueden, pero Habiayah comienza a sentirse cada vez más angustiada. A ella le gustaría llevar a su esposo a la clínica, pero el transporte es demasiado costoso y su esposo no puede viajar. Tienen un hijo de 20 años que podría ayudarlos económicamente, pero actualmente se encuentra en un campo de refugiados en Cox’s Bazar. Sin dinero, es imposible para él llegar a Malasia. En la imagen, Habiayah con su esposo, a quien cuida las 24 horas del día.