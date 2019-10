Se acercan nuevas elecciones, y volveremos a ver nuestros buzones llenos de propaganda que no solo acabará en papeleras, sino que supone al Estado un gasto de millones de euros. Existe la opción de solicitar dejar de recibir este tipo de publicidad, que muchos ciudadanos consideran innecesaria. Desde mi punto de vista, se debería enviar propaganda a aquellos que lo solicitaran y no al revés, reduciendo el gasto de papel que acabará en nuestras papeleras y el presupuesto para este asunto.

Álvaro Monteso Martín

Madrid

Recientemente, y mediante el link publicado en su periódico al efecto, solicité ante el INE que no se me remitiera propaganda electoral. Bien, pues parece que los señores de Vox han encontrado una puerta trasera para hacer llegar su propaganda a mi buzón. He recibido un envío postal dirigido a “Electores residentes en...”. Supongo que es algo perfectamente legal, pero ¿es ético?

Txema Etxebarria

Bilbao

