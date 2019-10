15

En 2008, BCCL comenzó a implementar un programa de reasentamiento, administrado por un organismo llamado Jharia Rehabilitation and Development Authority, para reubicar a las personas que viven en áreas afectadas por incendios. En su plan, la JRDA calculó que al menos 79.159 familias necesitarían ser reubicadas para 2021. Pero en 2016, el ex ministro Piyush Goyal, admitió ante la Cámara Baja del parlamento de la India, que hasta entonces solo se había reasentado a 4.049 familias, aproximadamente el 5% de los elegibles. El municipio de Belgharia, en la foto, es el sitio emblemático de reasentamiento de los programas. Las condiciones en el municipio son precarias. Además de una escuela primaria, se ha proporcionado poco más: no hay instalaciones de salud, no hay sistema de alcantarillado y, lo peor de todo, no hay oportunidades de trabajo. Como resultado, muchas personas terminan viajando de regreso a Jharia en busca de empleo en las minas.