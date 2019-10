Las cinco noticias clave del 4 de octubre

Los Mossos se preparan para días de protestas y cortes de carretera por el fallo del 'procés'. La policía teme que las movilizaciones que planea Tsunami Democràtic se eternicen.

Malestar en el PP por las palabras de Díaz Ayuso sobre la quema de iglesias. La presidenta madrileña contraprograma la estrategia de moderación de Casado ante las elecciones del 10 de noviembre.

¿Escuela de ricos, escuela de pobres? Cómo la concertada y la pública segregan por clase social. El mapa con todos los centros de España es punto de partida para explicar cómo la desigualdad afecta al sistema educativo.

Lenín Moreno advierte de las consecuencias de las protestas: "A esos golpistas Ecuador les está diciendo no". El presidente anuncia detenciones de los que no respeten la ley. Las negociaciones no logran suspender las movilizaciones.

930 millones al año: estos son los productos españoles afectados por los nuevos aranceles de EE UU. Aceite, vino, conservas, quesos y frutas están amenazados por las restricciones al comercio que quiere imponer Trump a Europa.

