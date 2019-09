La política sobre el clima no tiene punto final. Al margen de lo que pueda parecer, cualquier proyecto solo podrá conseguir que el cambio climático sea más lento. El problema no desaparecerá, esa es la verdad. La humanidad nunca ha hecho frente a una tarea tan enorme. A todos nos afecta (…) y para asegurarnos de que la Tierra no se caliente con posibles consecuencias catastróficas, debemos cambiar muchas cosas en aspectos cruciales de nuestra vida. (…)

Es inevitable adoptar una política climática pero eso planteará problemas a las democracias, que se basan en la idea de la libertad, requieren que una gran mayoría las apoye para sobrevivir y no pueden guiarse solo por la efectividad de las medidas que se tomen. Es fundamental preservar los principios democráticos.

El problema del clima podría abrir una brecha en la sociedad como ocurrió con el de la migración. Aquí no es difícil tampoco hacer una división entre buenos y malos. Por un lado, los que no tienen coche, no viajan en avión y no comen carne. Por el otro, quienes viven como siempre, sospechosos de perjudicar a los demás y al mundo. Pero ser moralista no nos lleva a ninguna parte. Incluso quienes tienen coches grandes no merecen ser estigmatizados ni condenados al ostracismo. (...) Debemos tolerar las inconsistencias y discrepancias, hasta las propias, sin dejar de dialogar.

Cualquier otra cosa sería hacer el juego a los populistas. Los ultraderechistas alemanes de Alternativa para Alemania (AfD) estarán más que encantados de acoger a los que no vean ningún problema en el cambio climático o se sientan socialmente condenados por sus puntos de vista. La mayoría de alemanes tiene una opinión favorable de los movimientos que hacen frente al reto climático, pero también son mayoría los que no quieren afrontar sus costes. Sin embargo, cualquier política eficaz interferirá en nuestra vida cotidiana. (…) Las democracias tienen que resolver contradicciones perpetuas como la que hay entre libertad y seguridad. A esta se une ahora la que hay entre libertad y eficacia de la política climática. Una vez más, tendremos que encontrar el equilibrio adecuado.

Dirk Kurbjuweit es escritor y periodista.

