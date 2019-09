Beatriz de York rompe las normas de los Windsor al casarse con un hombre que tiene un hijo

En el siglo XXI las princesas ya no se casan con príncipes, lo hacen como prósperos empresarios. En el caso de Beatriz de York, la hija de Andrés de Inglaterra y Sarah Ferguson, lo hará con Edoardo Mapelli Mozzi, de 35 años, un rico empresario dedicado al negocio inmobiliario en Londres y padre de un hijo, Wolfe, de tres años. La noticia de que Mapelli Mozzi salía con la nieta de Isabel II sorprendió a la madre del pequeño, la arquitecta Dara Huang- colaboradora de Norman Foster-, que estando en EE UU visitando a su familia se enteró por la prensa de que su relación había acabado. Ellla misma lo contó a los medios de comunicación. Edo y Dara estuvieron comprometidos durante tres años y medio. Pese a los tiempos convulsos que vieron Beatriz y su novio en los inicios de su relación, la pareja siempre ha contado con el firme apoyo de los padres de ella.

Edo conoció a la princesa Beatriz, de 31 años, cuando eran niños, pero la volvió a ver en la boda de la princesa Eugenia. Incluso después de que comenzara el romance, él continuaba viviendo en la residencia familiar con Dara y su hijo, Wolfie, según ha contado un amigo del empresario a The Mail on Sunday.

Mapelli Mozzi fundó su propia consultora, llamada Banda, en 2007 dedicada al sector inmobiliario de lujo, de la que hoy es CEO. Además de su éxito empresarial, también tiene tiempo para sus dos grandes aficiones: el críquet y la ópera. La primera de ellas la utiliza también como herramienta filantrópica. Su fundación Cricket Builds Hope promueve la igualdad de género en Ruanda, donde construyó un impresionante estadio para facilitar la práctica de este deporte. Sarah Ferguson, su futura suegra, ha colaborado con él en algunas causas solidarias.

Además, el nuevo nieto de Isabel II está relacionado con las altas esferas: su padrastro, Christopher Shale -fallecido en 2011 de un infarto- fue un político muy cercano al ex primer ministro de Reino Unido David Cameron. No es aristócrata pero siempre se ha movido en esos ambientes por lo que no es un desconocido para los Windsor.

La primogénita del príncipe Andrés y Sarah Ferguson presentó oficialmente a su pareja ante los medios de comunicación el pasado mes de marzo, cuando asistieron a la gala de la National Portrait Gallery.

La princesa Beatriz de York, por su parte, es vicepresidenta del departamento de estrategia de una empresa tecnológica con sede en Nueva York, Afiniti. Beatriz mantuvo un noviazgo con un ejecutivo de Uber -Dave Clark- que duró 10 años. Su anterior relación con el neoyorquino Paolo Liuzzo -su primer amor-. Es la única nieta de la reina mayor de edad que quedaba por casar. El ahora prometido de la princesa Beatriz empezó a planear su compromiso hace ya cuatro meses cuando pidió en el atelier de Shaun Leane en el barrio londinense de Mayfair que diseñaran un anillo. El diseño de diamantes está formado por una gema principal de 2,5 quilates y dos baguettes, una a cada lado, de ¾ de quilate cada uno, todo ello engarzado a mano en platino en este taller británico.