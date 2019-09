Escucha las noticias de EL PAÍS del martes 24 de septiembre de 2019

La Guardia Civil lanzó ayer la mayor operación hasta la fecha contra los autoproclamados Comités de Defensa de la República (CDR), colectivos de independentistas catalanes radicales. En un despliegue en el que participaron 500 efectivos del instituto armado, los agentes detuvieron en la provincia de Barcelona a nueve miembros de los Equipos de Respuesta Técnica, el ala más violenta de los CDR. Los arrestados almacenaban material para elaborar explosivos y tenían planes "avanzados" para atentar en las próximas semanas, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El juez Manuel García-Castellón, que los investiga desde hace más de un año, les imputa provisionalmente delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos.

El turoperador británico Thomas Cook, el segundo mayor del mundo y el más antiguo, se declaró ayer en bancarrota ante la falta de fondos para funcionar. La abrupta quiebra afecta a cerca de 600.000 viajeros repartidos por todo el mundo, según Reuters, y de ellos, más de 70.000 en España, el destino más popular de la empresa. Thomas Cook y sus aerolíneas transportan a España 3,6 millones de turistas cada año y su quiebra hace temblar a los hoteleros de Baleares y Canarias, que temen el agujero. El Gobierno ha convocado hoy de urgencia a las comunidades más afectadas, que reclaman ayudas.

Italia logró ayer un acuerdo para repartir a los inmigrantes que se rescatan en el Mediterráneo Central y que pidan asilo. El pacto se cerró en una minicumbre en la que participaron, además de la propia Italia, Francia, Alemania, Malta y Finlandia, que este semestre ocupa la presidencia de la UE. A la reunión no fueron invitados países como España o Grecia, con la excusa de que no presentaron ninguna propuesta que justificara su presencia en la reunión. El Gobierno español señaló que no compartía el planteamiento de la negociación porque “no se puede parcelar el Mediterráneo ni diferenciar entre migrantes”.