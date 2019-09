Adele oficializa su vida de soltera

Cinco meses después de anunciar su separación, Adele ha hecho oficial su divorcio de Simon Konecki. La cantante británica, de 31 años, presentó los papeles el pasado martes en la corte de Los Ángeles, según confirma la revista People. Fue el pasado mes de abril cuando los representantes de la artista confirmaron con un escueto comunicado que la artista y el padre de su hijo ya no estaban juntos: “Adele y su pareja se han separado. Están comprometidos a criar a su hijo juntos, con amor. Como siempre, piden privacidad. No habrá más comentarios”.

La expareja se conoció en 2011, tuvieron a Angelo en 2012 y se casaron en secreto en 2016, aunque no lo hicieron público hasta un año después, en la gala de los Grammy de 2017, cuando ella le dedicó sus cinco estatuillas al que entonces era su “marido”. Konecki tiene 45 años, estudió en Eton en la misma época que Tom Parker-Bowles y en 2015 abandonó la banca de inversión por el sector sin ánimo de lucro. Hoy es CEO de la ONG Drop4Drop, que busca paliar la escasez de agua.

Ambos se caracterizan por ser muy recelosos de intimidad y no solían posar juntos en alfombras rojas. Con la presentación del divorcio no solo se determinará la custodia de su hijo en común, sino también sus finanzas. Según varios medios británicos, entre ellos The Times, señalaron que Adele podría perder la mitad de su fortuna (que ascendería, según la última The Sunday Times Rich List, a unos 175 millones de euros) a manos de Konecki si el divorcio se resuelve en California sin acuerdo prenupcial, pero fuentes de E! News declararon que intentarán una ruptura amigable por el bien de su hijo: “Es muy improbable que la cosa se ponga fea”.

Adele y Simon Konecki, en una imagen de archivo. KEVIN MAZUR WIREIMAGE

Finalmente, Adele ha elegido solicitar el divorcio en el estado de California, donde la expareja posee propiedades y donde Konecki tiene la base de su negocio, por lo que él podría tener derecho a la mitad de las ganancias del cantante. "Adele podría reclamar que su propio talento es el principal, lo que significa que su marido recibiría significativamente menos dinero", explicaba hace unos meses la abogada especializada en divorcios Sandra Davis al Sunday Times.

Durante estos meses como madre soltera, Adele ha dedicado su tiempo a sí misma, a su trabajo y a su hijo Angelo, con quien ha pasado las vacaciones de verano en Utah, según informa People. “Ella simplemente es feliz por ser madre y trabajar”, aseguró a la revista una fuente cercana a la artista hace unos días. “Se ha tomado un mayor interés en cuidarse a sí misma y también su cuerpo”, agregó la misma fuente, quien avanzó que la cantante planea lanzar un nuevo trabajo antes de finales de este año. “Ella es libre y enérgica y se siente como una persona nueva. Está feliz, sana y ansiosa por seguir mejorando”, concluyó.