Las lágrimas de Maluma tras adquirir su primer avión privado

"Me acuerdo hace ocho años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado...". Así empieza el mensaje que ha publicado este lunes el cantante Maluma en su perfil de Instagram tras recibir su primer avión privado. La aeronave Royalty Air es un sueño cumplido para el artista de Felices los cuatro, que acumula casi 46 millones de seguidores en la red social y con los que ha querido compartir su alegría. En el vídeo, que ya acumula más de tres millones de reproducciones, se ve a Maluma que no puede contener las lágrimas tras el aterrizaje del avión junto sus padres. Algunos compañeros de profesión como J Balvin o Pipe Bueno, y también su novia, la modelo Natalia Barulich, le han felicitado por su éxito en la publicación. "Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños se hacen realidad", concluye Maluma en su post en la red social.