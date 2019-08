16

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, felicita a la socialista María Chivite durante el acto de su investidura como presidenta del Gobierno de Navarra, en Pamplona (España). La presidenta socialista no quiso negociar con EH Bildu la formación de su Gobierno, porque no quería una coalición que no condena la violencia en su Ejecutivo. Chivite señaló que EH Bildu necesita "hacer una reflexión ética" pero que es un actor con el que "dialogará en la Cámara".