¿Depende tu amistad de un algoritmo?

Cada cierto tiempo surge el mismo rumor y alerta máxima: "Facebook -o cualquier otra red social- ha cambiado su algoritmo y dejarás de ver las publicaciones de tus amigos". De repente crees que estás viendo solo lo que publican las cuatro personas con las que más has interaccionado virtualmente, like arriba o abajo, y del resto ya no sabes nada. Y no solo eso. Los algoritmos te están inflando a publicaciones que aparentemente te interesan, pero se están olvidando de lo que de verdad te importa.

Si realmente sucede esto tiene fácil solución: quedar en persona con otros seres humanos. Marcar el número de teléfono de ese amigo del que ya no recuerdas su voz, y preguntarle directamente si le apetece quedar. Es fácil y gratis. Así ningún programador ni algoritmo maquiavélico podrá decidir con quién te relacionas. Porque entre los amigos "virtuales" hay demasiada matemática, pero en la amistad real lo que hay es mucha química.

¿En qué consiste el movimiento "amigos sin algoritmos"? En volver a relacionarte con los amigos que ni por gustos de música, ni de equipos de fútbol, ni de estudios, ni tendencias ideológicas son tus amigos. Son los amigos de verdad, los de la calle y el pueblo, con los que jugabas al fútbol real y no virtual, los que comían contigo pipas con cachis, sentados en un banco, hablando durante horas. O los que conociste en la facultad, aquellos de las eternas partidas de mus y exámenes a medias, a los que perdiste la pista porque estabas muy ocupado. Tienes la ocasión de volver a encontrarte con ellos y subir vuestra foto a la web amigossinalgoritmos.com, para compartir por qué sois el grupo de amigos más diferentes de España y concursar por un premio diseñado a medida.

Porque los amigos divergentes no han desaparecido: siguen existiendo en el mundo real. Unos trabajan, otros salen adelante como pueden, se han ido al extranjero y han vuelto, algunos se han casado, divorciado... enamorado y desenamorado, que es lo que llevan haciendo toda la vida desde que os conocéis. Quizá ya no compren "veinte duros de pepinillos" al peso ni jueguen en los recreativos, pero les sigue apasionando la música y el mar o la montaña. Muchos compaginan la quedada con llamadas de trabajo y un carrito de bebé, mientras piden una copa, de pacharán, por ejemplo, que es la nueva tendencia de cóctel afterwork.

En ocasiones te acuerdas de aquellos viajes por carretera con la música a todo volumen en el radiocassette del coche, saltando de la rumba al rock, al pop, y a las baladas tristonas, tan diferentes como los gustos musicales de tus amigos, cuando tampoco teníais nada en común más que la amistad pura y dura. ¿Y si ser distintos es lo que de verdad nos une? ¿Y si en vez de seguir leyendo este periódico llamas a ese amigo al que hace tiempo que no ves? Haz la prueba: sal del algoritmo y vuelve al mundo real entrando en amigossinalgoritmos.com. Cuéntale a Pacharán Zoco por qué tus amigos y tú sois tan diferentes y una psicóloga os analizará para contaros qué es lo que de verdad os une ¡y os regalarán un premio hecho a medida!