Resumen del 16 de julio

El Parlamento Europeo confirma a Von der Leyen como presidenta de la Comisión en una ajustada votación. La candidata del Partido Popular Europeo obtiene el respaldo de 383 eurodiputados, de un total de 747.

Varapalo a Almeida: dos jueces obligan a mantener Madrid Central por “la salud y el medio ambiente”. Dos juzgados diferentes reiteran la suspensión de la moratoria de multas en el área de bajas emisiones del centro de la capital.

Iglesias mantiene el pulso e insiste en entrar él mismo en el Gobierno: “Sánchez no me ha planteado ningún veto”. El líder de Podemos reta al presidente a explicar por qué no le quiere en su gabinete y se pregunta si es por las presiones del poder económico.

Podemos impide al PSOE presidir el Gobierno de La Rioja. La única parlamentaria de la formación de Pablo Iglesias, que pide tres de ocho consejerías, no apoya la investidura de la socialista Concha Andreu.

Un error burocrático estuvo a punto de frustrar la carrera de la primera general española. El jefe del Ejército impone el fajín rojo a Patricia Ortega “por mérito y capacidad, no por cupo”.

Las incomodidades de viajar a la Luna. Así comían, bebían y hacían sus necesidades los astronautas que pisaron el satélite.