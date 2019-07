Carlos Sobera desvela que estuvo a punto de morir por una gangrena

Carlos Sobera, a sus casi 59 años, vive uno de sus mejores momentos profesionales como presentador estrella de Mediaset. Con tres programas en la parrilla de la cadena, el también actor asegura sin embargo que no todo es de color de rosa en su vida. "Tuve un principio de gangrena y pude morir", ha desvelado en una entrevista a la revista Lecturas: "Fue un susto terrible". "Una fístula se me infectó y se me complicó por mi diabetes. Si la bacteria entraba en la sangre podía morir. A mi mujer le dijeron que estuviera preparada para todo", dice. Sucedió el pasado verano.

Pero Sobera no solo ha tenido que afrontar este grave problema de salud que le llevó al quirófano; su esposa Patricia también vivió momentos complicados. "Tuvo una pequeña hemorragia provocada por un cavernoma, es decir, una deformación de capilares. La intervinieron y no ha quedado ninguna secuela".

Carlos Sobera lleva unido desde hace 15 años a Patricia Santamarina, que es abogada. La pareja tiene una hija, Natalia, que según su padre parece que se inclina como él por el mundo del espectáculo a pesar de ser todavía pequeña. Para ambos es su segundo matrimonio. Sobera estuvo casado con Elena Casado y Patricia Santamarina con Rody Aragón, que formó parte de los Payasos de la Tele. Junto a él Santamarina tuvo otra hija, Arianna, que en la actualidad tiene 21 años y a quien Sobera considera otra más de sus vástagos, ya que la conoció cuando solo tenía solo cinco años.

Jordi González, Jorge Javier Vázquez y Carlos Sobera, los tres presentadores de 'Supervivientes'. GTRESONLINE

El éxito que vive en Mediaset no le ha hecho olvidar su profesión inicial. "Empecé siendo actor y lo echo en falta. Cuando eres presentador y tienes mucha presencia televisiva es complicado que los canales, al mismo tiempo, te den un papel en una serie. Yo estoy feliz haciendo teatro. En algún momento me tendré que retirar como presentador porque la gente dirá:' ¿Dónde va este viejales?'. Aprovecharé para hacer papeles de galán venido a menos".

Sobre Supervivientes que presenta en su formato de los artes dice: "El reality es duro pero tienes cosas buenas. A la salud le viene muy bien perder 12 kilos. Después de cómo se ha quedado Carlos Lozano me animaría a participar en Supervientes. Es como si le hubieran pasado una plancha por el vientre". Sobre una de las estrellas del programa también se ha pronunciado. " A Isabel Pantoja le afecta mucho el cómo la recibe la gente desde casa. Vive para el público y por el público, lo necesita constantemente"

Su favorito para ganar es Albert pero tampoco descarta a Pantoja y a Mónica Hoyos aunque valora el papel de Chelo García Cortés.