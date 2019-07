Si buscas una escapada festivalera, estos son los 11 festivales mediterráneos imprescindibles

Si todavía no has pedido días de vacaciones para disfrutar de ese festival que sucede una vez al año es el momento de hacerlo, última llamada. Se abre la temporada festivalera de la Comunitat Valenciana, con su ritual de pulseras con acceso VIP, el trajín de “tokens” para pedir una copa, canciones a gritos, olor a salitre y los primeros acordes que retumban en el pecho. Si no sabes por dónde empezar, a orillas del Mediterráneo se concentran los 11 festivales clave del momento: saca el calendario, elige el estilo de música que más te guste y busca en el mapa tu próximo festival.

Music Port Fest. 5 y 6 de julio, Sagunto

Abre la agenda y temporada el joven festival Music Port Fest, los días 5 y 6 de julio en Sagunto. El espacio de La Nau, antiguos Altos Hornos del Mediterráneo, con más de 30.000 metros cuadrados, se ha convertido en nuevo epicentro cultural, pasando de la siderurgia a los conciertos. El Music Port Fest ofrece un programa cultural global que combina música con artes visuales y escénicas, rutas gastronómicas y ocio activo. Serán 30 artistas en tres escenarios, entre los que destacan Mando Diao, Carlos Sadness, Miss Caffeina, Anni B. Swett, Izal, Viva Suecia, Axel Boman y Kórnel Kovás, entre otros.

Latin Fest. 5 de julio, València

La tercera edición del festival de música urbana por excelencia, el Latin Fest del 5 de julio, calienta motores para recibir cerca de 9.000 espectadores en la Plaza de Toros de València. El trap latino de Bad Bunny abre cartel, que acompañará el reaggeton de los puertorriqueños Zion y Lennox, seguidos de DJ como los holandeses Afrobros, El Illuminari, Yastice DJ, Juanjo García, Adry Bass, D Jam Saw, My On Tour o DJ Jair. El festival abrirá por primera vez una zona habilitada para menores de 15 años acompañados de sus padres, que podrán acceder a precios asequibles y disfrutar de lo mejor del panorama nacional e internacional de los ritmos urbanos latinos.

90s. Homenaje a la Ruta. 6 de julio, València y 17 de agosto, Benidorm

Los dj y artistas que hicieron bailar a miles de personas en las míticas discotecas de València en la ruta en los años 90 serán protagonistas de la gran fiesta-homenaje del 6 de julio en La Marina de València. Un revival sincronizado con pólvora, multimedia y efectos visuales como seña de identidad, que cerrará con un extraordinario piromusical, en manos del maestro pirotécnico Ricardo Caballer, y la actuación de Sabrina Salerno. La sostenibilidad y el respeto al medio ambiente van a ser bandera en este festival, puesto que los vasos y las pajitas van a ser reutilizables y reciclables, y el piromusical empleará materiales biodegradables.

Pirata Rock Festival. Del 18 al 20 de julio, Gandia

Tres días sin descanso para el festival de rock, hip hop, pop, música electrónica indie y mestizaje por los cuatro costados. Rozalén será cabeza de cartel en el Polígono Benieto de Gandia, seguida de grandes nombres del panorama nacional e internacional como Berri Txarrak, Boikot y Natos y Waor. Talleres, actividades programadas, un bus lanzadera del camping a la playa, y un cartel sin desperdicio que incluye a Ayax y Prok, Beret, La M.O.D.A., La Habitación Roja, El Columpio Asesino, Dorian, Talco, Eskorzo, Sexy Zebras, El Canijo de Jerez, Macaco, y así hasta 40 bandas en tres escenarios.

Festival Internacional de Benicàssim. Del 18 al 21 de julio, Benicasim

La cuenta atrás para celebrar los 25 años del Festival Internacional de Benicàssim ha empezado y son miles de “fibers” que cuentan los días para la apertura de puertas del evento más esperado del año, que se celebra del 18 al 21 de julio. Lana del Rey y The 1975, y Kings of Leon darán su único concierto en España en el FIB. Pero eso es solo un aperitivo. El cartel de este año se corona con nombres como Fatboy Slim, Vetusta Moral, Franz Ferdinand, La M.O.D.A., Kodaline, Jess Glynne, Blossoms, George Ezra, Action Bornson, Marina,You Me At Six, Carolina Durante, Black Lips, Octavian y Belako, entre otros.

Low Festival. 26, 27 y 28 de julio, Benidorm

Cinco escenarios, 30.000 metros cuadrados de zonas verdes, VIP Pool y 70 artistas: así se presenta el Low Festival en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm. Los “lowers” cuentan los días para la gran cita del indie, pop, electrónica y rock, que después de su décimo aniversario vuelve a consolidarse con un cartel encabezado por Foals, Bastille, New Order, Vetusta Morla y The Vaccines. Low Festival apuesta por incluir pop escrito por mujeres como MØ, Zahara, Cariño, Mattiel, Nova Twins, Monterrosa o Adriana Proenza, y electrónica puntera, de la mano de Rex The Dog, Fischerspooner, Chancha Vía Circuito o Rinôçérôse.

Iboga Summer Festival. Del 24 al 28 de julio, Tavernes de la Valldigna

Los géneros balkan, gypsy, swing, reggae, ska, dub y world music tienen su cita en la séptima edición del Iboga Summer Festival, que prepara zonas verdes sombreadas, espacios culturales y familiares, y un cuidado recinto a solo un minuto de la playa. El extenso cartel está formado por más de 80 bandas, entre las que destacan los cubanos Orishas, Femi Kuti & The Positive Force, Natty Bo (from Ska Cubano) & Soweto, La Pegatina, Fanfare Ciocarlia, Otava Yo, Vinila Von Bismarck, Mr. Kilombo o Asian Dub Foundation. Como novedad se abre el tercer escenario, “Dub Córner”, con lo mejor de la cultura dub, heredera del reggae y sound system.

Arenal Sound. Del 30 de julio al 4 de agosto, Burriana

El décimo aniversario del Arenal Sound, que se celebrará del 30 de julio al 4 de agosto en Burriana, promete ser algo memorable. En apenas 24 horas, entradas agotadas y sin conocer el cartel. El icono por excelencia de la música indie, en pie desde 2010 y que en la pasada edición acogió a 300.000 personas, ya prepara el recinto de conciertos y el área de camping en los Jardines de la Malvarrosa. Si eres uno de los afortunados “sounders” que consiguió su entrada, disfrutarás, entre otros, de Farruko, Oliver Heldens, Karol G, Martin Garrix, Thirty Seconds to Mars o Vetusta Morla.

Leyendas del Rock. Del 7 al 10 de agosto, Villena

El polideportivo de Villena vuelve a ser el epicentro rock y heavy metal del verano, después de 13 ediciones celebradas con éxito. Cerca de 130.000 metros cuadrados divididos en áreas verdes de pago (vigiladas y con sombra) y acampada libre y gratuita, con aparcamiento para campers y autocaravanas, zonas arboladas, ludoteca para entretener a los más pequeños, césped natural, piscinas… y cinco escenarios, uno de ellos en la Plaza Mayor de Villena, donde se disfrutarán de conciertos acústicos gratuitos. Encabezan el cartel Avantasia, Thin Lizzy en su gira 50 aniversario (única actuación en España) y los australianos Airbourne.

Medusa Sun Beach Festival. Del 7 al 12 de agosto, Cullera

La gran cita electrónica del año será el Medusa Sun Beach, que cuenta incluso con el pirotécnico Roberto Caballer para garantizar que la escenografía y los fuegos artificiales iluminen todo el Mediterráneo. Del 7 al 12 de agosto, Cullera se convierte en epicentro de la música electrónica, dance, EDM, house, techno y trance, bajo la temática “The Secret of Wonderland”, como homenaje a Alicia en el País de las Maravillas. Si la parte visual, perfomance y puesta en escena son extraordinarios, no se queda atrás el cartel encabezado por Sebastian Ingrosso y Nicky Romero, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Richie Hawtin, Jamie Jones, Chelina Manuhutu y Paco Osuna.

Rototom Sunsplash. Del 16 al 22 de agosto, Benicasim

De Ghana a Angola, pasando por Senegal y Etiopía, el festival Rototom Sunsplash presenta seis bandas y dj que abrirán las noches a golpe de afrobeat y coupé-décalé. La nueva edición del Rototom Sunsplash, del 16 al 22 de agosto en Benicasim, apuesta por dedicar más espacio a la reflexión, el debate y el baile en la African Village. Reaggae como forma de unir África y Europa, dirigido por el escritor y activista pro derechos humanos senegalés, Mamadou Dia. Como novedad encontramos Ataya, un punto de diálogo, en torno a la ceremonia del té, para dar voz a importantes activistas y referentes africanos y afrodescendientes.