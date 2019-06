7

Hasta el Ipad, Jonathan Ive se había dedicado a dotar de un envoltorio hiperactrativo a las ideas que tenía Steve Jobs para solucionar las necesidades del público. Con el iPad, afrontó el reto de que un producto que era una necesidad creada —el mercado no pedía esto— entrara por los ojos, no fuera que alguien reparara en que, en aquel lejano 2010, lo que hacía un iPad ya lo hacían otros productos. Fue un éxito, a pesar de parecer un portátil sin teclado o un iPhone grande. "Si no entiende cómo funciona, se convierte en mágico", declaró Ive.