Cuando apareció Ciudadanos, muchos españoles nos ilusionamos porque por fin teníamos alguien que nos representaba. Es un partido que se ha nutrido de la derecha del PSOE y de la izquierda del PP. Pensamos que quizás nunca gobernaría, pero sí podría matizar tanto a Gobiernos de izquierda como a los de derecha. La situación actual exige a Ciudadanos, partido que he votado y que si no cambia jamás volveré a votar, que tenga altura de miras y capacidad política para hacer que haya un Gobierno estable que intente solucionar los problemas serios de este país. Un alto porcentaje de sus votantes le exigimos que facilite un Gobierno del PSOE. No los deje en manos de Podemos e independentistas. Rivera está perdiendo la oportunidad de ser recordado como el que dio estabilidad a un país en crisis.

Ángel Palacios Pérez

Granada

