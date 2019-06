Albert Rivera, el mal llamado liberal, ha tenido una clara ocasión de formar con el PSOE un Gobierno de coalición con mayoría absoluta. Ha tenido la oportunidad de tener ministros en el Gobierno y tocar poder, y la ha perdido. Un error de estrategia ese cordón sanitario al PSOE que sus votantes no le van a perdonar, tengamos en cuenta que más del 60% quería esta alianza. Su orgullo ha podido más que el pragmatismo de sus electores. Ha avergonzado a su socio Manuel Valls y se ha ganado un montón de críticas de la prensa liberal europea. Soñaba con un sorpasso al Partido Popular y lo más probable es que, entre el PP y Vox, el sorpasso se lo acaben haciendo a él. No ha conseguido los dos años de Begoña Villacís como alcaldesa de Madrid y se ha quedado prácticamente como el escudero de Casado. Me da la impresión de que, debido a sus errores, va a bajar en votos y escaños, y quizá a más velocidad de lo que lo ha hecho Unidas Podemos.

José Luis Romanos

Zaragoza

