Otra prueba de la crisis: los príncipes Guillermo y Enrique planean dividir su fundación

La casa real británica se prepara para afrontar el segundo divorcio de los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra. Según The Sunday Times, los hijos de Diana de Gales están viendo como separar la fundación que crearon para preservar el legado de su madre. Al parecer la disparidad de criterios en cómo manejar los proyectos que tienen y las tensas relaciones que mantienen tras la llegada a la familia de Meghan Markle son las causas que van a provocar esta nueva ruptura de dos hermanos que en el pasado estuvieron especialmente unidos. Hay un dato que corrobora esta información: los duques de Cambridge y los de Sussex solo han participado juntos en un acto de la fundación - en febrero- y ha sido imposible que se pusieran de acuerdo en hacerlo en otras ocasiones. En los últimos meses cada uno va por su lado.

Un miembro del personal palacio le dijo a The Sunday Times que una ruptura en la fundación sería una clara señal de crisis: "La fundación es lo que hay que ver. Si no se mantienen unidos, esa es una señal real de que hay un problema ". Uno de los empleados del príncipe de Gales ofreció una razón detrás de las consecuencias declaradas: " Guillermo es bastante controlador, y tenía el control cuando eran solo los tres, pero ahora no lo es. La llegada de Meghan ha desequilibrado todo. Ella sabe lo que está haciendo, es una actriz de Hollywood".

La Fundación Real fue creada en 2009 por los príncipes Guillermo y Enrique, a la que se unió la duquesa de Cambridge en 2011 después de su matrimonio. Un miembro de la organización benéfica dijo al Daily Mirror: "El foro que presentaron en febrero iba a ser un evento anual y se suponía que el año pasado sería el primero de muchos. Es muy triste que termine así ".

Según la información de The Sunday Times, las dos parejas han tenido varios enfrentamientos en los últimos tiempos. La llegada de Markle disparó las tensiones. Todo comenzó cuando Guillermo le preguntó a su hermano cuando supo que iba a formalizar su relación con Markle. "¿Estás seguro?". Una decisión que el hermano mayor consideró precipitada teniendo en cuenta que Guillermo estuvo ocho años cortejando a Kate antes de casarse.

En la información de The Sunday Times también se recogen las palabras que el príncipe Felipe dirigió a su nieto sobre Meghan Markle: "Uno sale con las actrices, pero no se casa con ellas". Pero Enrique, de 34 años, ignoró el consejo y se casó con la ex actriz de Suits, de 37 años, en mayo del año pasado. Se sabe que Enrique y su abuelo mantienen una relación muy fuerte. El duque de 98 años fue una de las primeras personas en conocer Archie, el bebé de los Sussex, como reveló Meghan durante una breve entrevista durante una sesión de fotos

Las noticias de la división de Fundación Real llegan cuando está en marcha un gran proyecto para que los duques de Sussex pasen hasta seis meses viviendo en África durante los próximos dos o tres años.

Un sabático extranjero es algo que el hijo menor de Diana y Carlos de Inglaterra ha querido hacer durante muchos años. Meghan está de acuerdo con estos planes, de ahí que la pareja vaya a dedicarse en temas relacionados con la conservación, el medioambiente y la educación.

Enrique presume de la influencia que su madre ha tenido sobre él. “Su viaje a África llega en un momento de su vida en el que él mismo se ha convertido en padre", han dicho fuentes próximas al príncipe al diario británico Daily Mirror. "Todo esto se trata de querer cumplir con el legado de su madre y mostrarle a su esposa y al bebé los lugares que más le han influido de manera positiva en su vida".

Los asesores de los duques de Sussex están trabajando en un plan a medida para la pareja con la ayuda de sir David Manning, ex embajador en los Estados Unidos, y de lord Geidt, el ex secretario privado de la reina Isabel.

Fuentes cercanas al ex primer ministro Tony Blair también le dijeron a Daily Mirror cómo la decisión de Enrique podría basarse en los planes de Diana con el líder laborista para crear un papel a medida para ella como una enviada internacional de paz en los meses previos a su muerte.

En una entrevista después de su muerte en un túnel de París el 31 de agosto de 1997, Blair dijo: "Tenía una habilidad tremenda, como vimos en el tema de las minas terrestres... para entrar en un área que podría haber sido una de las controversias y de repente simplemente aclare a la gente qué fue claramente lo que se debía hacer", afirmó entonces el británico. "Sentí que había todo tipo de formas que podrían haber sido aprovechadas y utilizadas para el bien de las personas".