Pilar Rubio desvela los últimos detalles de su boda con Sergio Ramos

La expectación empezó hace casi un año, cuando se comprometieron. Pero ahora que quedan pocas horas para su boda, que se celebra el próximo sábado en Sevilla, la atención mediática está disparada. Todo el mundo quiere saber cómo será el esperado enlace entre Sergio Ramos y Pilar Rubio, más cuando ellos mismos y su entorno van dando poco a poco pistas que dejan entrever que será una gran fiesta y, por supuesto, de exclusiva entrada.

La última en aclarar algo de cómo va a ser la celebración de la unión ha sido la presentadora. Dos días antes del enlace aparecía en un acto promocional en Madrid y con gran expectación, dada la cercanía al 15 de junio, cuando se celebrará la boda. "Es mejor trabajar y estar activa para pensar lo mínimo. Estoy emocionada porque no queda nada", declaraba Rubio a Europa Press.

"Se dice cada disparate...", ha asegurado Rubio sobre los detalles que se están filtrando respecto a lo que parece que va a ser una celebración por todo lo alto. "Estoy deseando que llegue el día para que veías todo", aseguraba. La presentadora afirmaba que tanto ella como su futuro marido están "tranquilos y contentos"; aunque muy ocupados, lógicamente, ya que quieren que la fiesta "sea sorpresa para todos los invitados": "Nos lo hemos currado mucho y va a ser algo muy variado para que pueda disfrutar todo el mundo".

Además, también ha asegurado que sus dos hijos mayores, Sergio, de cuatro años y el que está más nervioso, según su madre, y Marco, de tres, tendrán un papel clave en la ceremonia: serán los encargados de llevar los anillos y las arras hasta el altar de la catedral de Sevilla, donde se oficiará la misa. "Veremos a ver que sale de ahí", reía la presentadora. La ceremonia arrancará en el templo sevillano a las cinco de la tarde y ante casi 500 invitados, para luego proseguir en la finca La Alegría SR4, en Bollullos de la Mitación.

La colaboradora del programa El Hormiguero no quiso dar detalles sobre su luna de miel y dio a entender que no habían cerrado los últimos flecos, aunque desveló que el destino "seguramente será Asia". Lo que tampoco ha querido desvelar si finalmente tocará en la boda AC/DC, uno de sus grupos favoritos, ni ha dado más pistas sobre los invitados y sobre los estrictos códigos de vestimenta. "Todo tiene un porqué", ha dicho ella, escuetamente. Lo único que sí está confirmado es que Niña Pastori, buena amiga de Ramos, actuará en la fiesta como regalo para los novios; y que no habrá regalos: la pareja prefiere que se realicen donaciones a Unicef.