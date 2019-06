5

Puede que no haya una combinación de colores más típicamente estadounidense que la del rojo y el índigo del ‘denim’ tradicional. Por eso no es raro que esta camisa y este bañador sean de U.S. Polo Assn., una de las firmas más emblemáticas del ‘sport’ norteamericano. Realización: Santi Rodríguez / Peluquería: Stelios Chondros / Maquillaje: Bobana Parojcic / Casting: Adrián Bernal / Producción: Mila Pereyra / Modelo: Manuel Lezcano