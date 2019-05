4

S!sters, de Alemania: esta noche salimos

Si no sabes qué ponerte, ponte algo negro, dice la sabiduría popular. No seremos nosotros quienes llevemos la contraria al color más socorrido y versátil de la historia de la moda, pero lo que está claro es que, en Eurovisión, la sensatez no siempre destaca. Carlotta Truman y Laura Spinelli han elegido sendos looks perfectos para salir de fiesta por cualquier capital europea, pero el brillo es otra cosa. Juraríamos que esa ropa era para otra canción, pero no para esta balada desgarrada y épica sobre la hermandad entre mujeres que pedía, probablemente, algo mucho más melodramático.