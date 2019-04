Los muertos de ‘Juego de Tronos’ siguen vivos en un grupo de WhatsApp

Muchos aún no se han recuperado del tercer capítulo de la última temporada de Juego de Tronos, La larga noche, emitido la madrugada del pasado domingo y que tiene como protagonistas los muertos que deja la tan esperada Batalla de Invernalia. Entre las múltiples e incontables muertes destaca la del actor Iain Glen, que interpreta al fiel protector de Danerys (Emilia Clarke), sir Jorah Mormont. Mormont murió precisamente mientras defendía a Danerys que estaba siendo atacada por los zombis.

Un épico final para su personaje que en las redes sociales han querido honrar muchos de los seguidores y, más especialmente, su compañera en la serie, Emilia Clarke, quien no ha dudado en dedicarle uno de sus últimos posts en Instagram. “Tú eres simplemente el mejor, mejor que el resto, mejor que cualquiera, cualquiera que yo me haya encontrado…”, ha escrito la intérprete junto a una imagen de los dos donde se puede ver a Glen caracterizado con las heridas de su personaje. En menos de 24 horas, la publicación ya acumula casi cinco millones de me gusta.

Glen, de 57 años, explicó en una entrevista a People que su último día en Juego de Tronos “fue muy emotivo” y que le resultó muy difícil hacer un discurso de despedida para el resto del reparto. “Estaba un poco lloroso, las palabras no salían”, contó. El actor, conocido también por su participación en otras películas como La dama de hierro o las cintas de Resident Evil, aseguró a la publicación que ha sido su papel en la serie de HBO lo que ha dado “un reconocimiento mayor” y está muy agradecido por haber podido formar parte de esta familia durante las ocho temporadas. “Realmente he disfrutado de todo el viaje. Me encantó estar con Peter Dinlage, nos divertimos mucho. Pero Daenerys y estar siempre a su lado ha sido mi vínculo más fuerte”.

Y es que la confianza y el cariño que Clarke y Glen han desarrollado a lo largo de la serie ha traspasado la pantalla. Su mutuo aprecio que surgió nada más empezar los primeros rodajes de la ficción, según reconoció recientemente también a People la actriz, de 32 años. “El primer día en el set me caí del caballo y lloré”, recordó Clarke. “Es un recuerdo muy emotivo, porque Glen calmó el caballo y después me calmó a mí, y fue como: ‘Vas a ser mi amigo de por vida”, contó Clarke.

Preguntada sobre si mantendrían el contacto fuera de la serie, Clarke fue tajante y aclaró que no importan quién viva o muera en Juego de Tronos, porque todos se comunican con frecuencia. “Tenemos un grupo de WhatsApp, así que sí estamos en contacto”, dijo la actriz.