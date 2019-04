8

Tras las numerosas polémicas por sus retoques estéticos, Zellweger llegó a comentar que la felicidad y un estilo de vida saludable eran los motivos de su nueva cara. "Estoy viviendo una vida feliz y diferente, más plena, y estoy encantada de que se note. Estoy sana. Llevaba un horario que no era realista, sostenible y que no me permitía cuidar de mí misma. Tomé malas decisiones acerca de cómo ocultar el agotamiento", contó a la revista 'People' hace unos años