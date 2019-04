La débil salud de Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg atraviesa una mala racha y su salud se ha debilitado en los últimos meses. Según ha contado la actriz, de 63 años, ha tenido que ser hospitalizada nuevamente. Menos de un mes después de sufrir neumonía y una sepsis, Goldberg reveló en el programa matutino de la ABC que tuvo que ingresar otra vez en el hospital. "Estoy aquí. Estoy mucho mejor. Estoy mucho, mucho mejor", dijo Goldberg. "Tuve un problema que me llevó de vuelta al hospital la semana pasada. No fue tan grave como su anterior: vino y se fue".

Hace un mes la actriz reveló por qué llevaba semanas sin aparecer en público. En concreto, en el programa de televisión The View, en el que es una de las tertulianas habituales desde 2007. Fue en un vídeo: "Sí, soy yo. Aquí estoy", se presentaba a sí misma. "Y estoy de pie y moviéndome. No tan rápido como querría pero estoy bien, y no estoy muerta. Tenía neumonía en ambos pulmones, lo que significa que había líquido y todo tipo de cosas sucediendo y sí, estuve muy, muy cerca de dejar la tierra".

Su desaparición del programa de televisión generó todo tipo de rumores, ya que no se dieron los motivos ni se habló de su enfermedad. De hecho, a finales de febrero se especuló con que el motivo de su ausencia y de tal secretismo era que podía presentar los Oscar, cuya gala no tenía conductor tras la retirada de Kevin Hart tras hacerse públicos unos chistes homófobos que había tuiteado hacía tiempo su desaparición al frente del programa coincidió con la cercanía de la gala de los Oscar que no contó con presentador por primera vez en décadas. Entonces comenzaron los rumores de que Goldberg iba a ser la maestra de ceremonias de los premios de la Academia, algo que ya hizo en cuatro ocasiones: 1994, 1996, 1999 y 2002, todas alabadas por la crítica. De hecho, la actriz obtuvo un premio OFTA (Premios Online de Televisión y Cine) como "mejor presentadora de un especial de música, comedia o variedades" por su labor al frente de los premios en 1999.

Sobre su problema de salud dijo: "Crees que puedes salir adelante porque tienes un poco de frío y dices: 'Voy a seguir adelante, seguir adelante'. Y piensas porque te has curado rápidamente antes de que algo loco no pueda suceder. Bueno, sí puede ", dijo. "Tenía doble neumonía y una sepsis (...) y por eso tuvieron que bombearme muchas cosas. Esta es una historia de advertencia para todos nosotros. Realmente debes cuidarte. Hay cosas pequeñas y diminutas por ahí." Y añadió: "El momento más aterrador fue cuando mi médico me dijo: '¿Te das cuenta de lo cerca que estás de la muerte?'", agregó Goldberg. "Eso fue como, 'Uhhh en realidad, no, no lo había pensado'. Él me dijo: 'Bueno, tienes que pensarlo. Necesitas tener muy claro qué es esto".

"Gracias por todos sus buenos deseos", continuó. "Por todas las cosas maravillosas que la gente ha estado diciendo, incluso las personas que no han sido grandes admiradores mías, han dicho cosas agradables sobre mí. Todos sabemos que eso va a cambiar cuando regrese, pero por ahora es brillante así que gracias a todos."