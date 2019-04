Así fueron los últimos días de Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld murió de cáncer de páncreas. Así lo reveló una íntima amiga del icónico diseñador, Natasha Fraser-Cavassoni, en una carta en el diario británico Daily Mail. Natasha, que trabajó 18 meses en el estudio de Chanel y forjó una amistad de 30 años con el modisto, desveló la enfermedad que padecía desde hace un tiempo el káiser de la moda y que había mantenido en un absoluto secreto. El diseñador falleció el pasado 19 de febrero a los 85 años en París, en el Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine, en el que ingresó de urgencia la noche anterior. Sin embargo y pese a la gravedad de su estado de salud, el diseñador siempre negó que estuviera enfermo. Ni tan quiera una de sus más cercanas amigas Inès de la Fressange estaba al tanto de sus problemas. La modelo y ahora diseñadora ha hablado de los últimos días del káiser en France 2 donde explicó que ella no estaba al tanto de lo que le sucedía.

Varios meses antes de su muerte, la salud de Karl Lagerfeld se fue deteriorando. Trabajó hasta el día anterior a su muerte y solo se perdió dos desfiles en enero al estar demasiado "cansado" para estar presente. Con su carácter, el diseñador nunca aceptó a la enfermedad. "Estaba en total negación de su enfermedad", dijo Inès de la Fressange en el programa, emitido el pasado lunes.

Incluso para sus confidentes más cercanos, Karl Lagerfeld nunca quiso decir nada con claridad que le sucedía. "Pude haberlo adivinado", dijo la ex musa de Chanel. "Una vez le envié un mensaje de texto pidiéndole que viniera el día de Año Nuevo y él me dijo: 'Tengo un poco de frío', que en el lenguaje de Karl Lagerfeld significa estoy muy enfermo". Luchó unos meses e Inès de la Fressange recordó con emoción la última vez que pudo verlo. "Fue en septiembre. Asistía a su último desfile de Chanel. Por primera vez, él me tomó de la mano y no me soltó", recordó en la emisión Inès de la Fressange.

Después del anuncio de la muerte de Karl Lagerfeld, la diseñadora de moda fue la primera de sus amigas más cercanas en reaccionar ante un televisor. Invitada en el programa de televisión Quotidien en TMC, confió que el modisto temía "la enfermedad y el hospital".

Las dudas sobre su estado de salud habían aumentado desde mediados de enero, cuando se ausentó del último desfile de alta costura de Chanel. “El señor Lagerfeld se sentía cansado esta mañana. Le deseamos una pronta recuperación”, leyó entonces la voz en off de su amigo Michel Gaubert, a cargo del diseño musical de todas sus presentaciones. Pero esa mejoría nunca llegó.

Lagerfeld formó parte de la generación que impulsó la decisiva transición de la alta costura al prêt-à-porter. Se formó junto a Balmain y Patou, de la que fue nombrado director artístico en 1958. Media década después, fue fichado por Chloé como diseñador, un cargo que compaginó con su colaboración con Fendi, la empresa romana para la que siguió trabajando hasta su muerte. Pero fue Chanel, la histórica firma de la que era director artístico desde 1983, la casa en la que desarrolló su época más dorada.