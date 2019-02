Los motivos por los que Jennifer Aniston y Brad Pitt han retomado su relación

Brad Pitt acudió el pasado fin de semana la fiesta del 50 cumpleaños de Jennifer Aniston. Lo hizo por la puerta trasera del lujoso hotel de Los Ángeles en el que la actriz había convocado a sus mejores amigos, muchos de ellos grandes estrellas de Hollywood. Un paparazzi descubrió al actor, camuflado con un gorra que ocultaba su rubia cabellera, y una gafas de sol pese a que ya era de noche. Ese testimonio gráfico era la confirmación de que la que un día fue la pareja de la industria del cine más admirada había retomado su relación tras romper de manera abrupta un noviazgo y posterior matrimonio que duró una década.

Han hecho falta que pasaran 14 años para que los actores se reencontraran. Según varios medios de EE UU, la reconciliación llegó cuando el actor contactó con su ex esposa hace casi tres años. Fue en mayo de 2016 al fallecer la madre de Jennifer Aniston, Nancy Dow, quien murió a los 79 años después de una larga enfermedad. Si bien las relaciones no siempre fueron buenas entre madre e hija, en los últimos años habían logrado acercarse y la actriz estaba profundamente afectada por su fallecimiento.

Según esta informaciones, Brad Pitt optó por acercarse a su ex para brindarle su apoyo. "Brad contactó con Jen después de la muerte de su madre, y ella se sintió muy conmovida de que él entendiera lo difícil que era para ella", dijo.

Cuatro meses después de la muerte de Nancy Dow, Brad Pitt se separó oficialmente de Angelina Jolie, iniciando un largo proceso de divorcio. En este tiempo el actor ha contado con el apoyo de Jennifer Aniston. Aniston también anunció su divorcio de Justin Theroux en 2017. "Están en contacto a través de SMS y se llaman. Ambos han compartido una vida juntos y se respetan mutuamente".

En la madurez, Aniston ha vuelto a rceuperar su voz para quitar hierro a esos absurdos dramas a los que se la ha asociado durante años: su "corazón roto", sus ansias de volver con Pitt, su falta de hijos, el convertirse en "la novia doliente de América". Ella lo tiene claro: "Lo que determina la felicidad en la vida de alguien no es el ideal que se creó en los años cincuenta. Ese relato no lo escuchas para los hombres. Es parte del machismo, siempre la mujer es la despreciada, la desconsolada y la solterona. Nunca es lo contrario", explicaba en una entrevista con Elle en diciembre. Esas acusaciones ya no le pesan.

La llegada de Brad Pitt al cumpleaños de Jennifer Aniston fue una buena oportunidad para que la ex pareja se reuniera con normalidad en público. "Jen y Brad han sido amigos y se han hablado muchas veces desde que volvieron a ser solteros. Son amigos y se han apoyado mutuamente en tiempos difíciles. Las cosas han cambiado mucho y planean seguir siendo amigos para toda la vida. Realmente no hay resentimiento entre ellos", ha dicho una fuente a Entertainment Tonight. Esas mismas fuentes aseguran que de ahí a que la pareja intente retomar una relación sentimental hay un abismo.