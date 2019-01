Alejandro Agag vuela solo y triunfa en los negocios

Una cena en París en febrero de 2011 fue el detonante para que Alejandro Agag se lanzara a crear un campeonato de carreras para coches eléctricos. Él servía de intermediario para que se conocieran Jean Todt, presidente de la Federación Internacional del Automóvil desde 2009, y Antonio Tajani, entonces comisario de Industria del Parlamento Europeo y su actual presidente. Allí se habló mucho de coches eléctricos y Agag salió con la idea de montar un campeonato. “Todo el mundo me tachó de loco y, aunque llamé a todas las puertas, solo Enrique Bañuelos (empresario valenciano) me apoyó con financiación”, explica el fundador de la Fórmula E. Ahora las mismas dificultades técnicas que parecían hacerlo inviable son uno de sus atractivos porque la estrategia de dosificar las baterías es tan importante como la velocidad para llegar a la meta. La primera carrera se celebró un Pekín en septiembre de 2014, toda una declaración de intenciones sobre el interés del proyecto por sumarse a la preocupación medioambiental que afecta especialmente a las grandes ciudades. En mayo del año pasado Alejandro Agag hizo una oferta amistosa por 600 millones de euros para obtener el control total de la sociedad en la que participa Liberty Media, Discovery Communications, la suiza Julius Baer, el piloto Nico Rosberg, Enrique Bañuelos y la entidad china CMC Capital Partners. Sin acritud, los socios dijeron que no y que Agag continuara siendo su consejero delegado. Señal inequívoca de que se sienten cómodos y de que hay negocio y espectáculo eléctrico para rato.