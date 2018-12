20

Timothée Chalamet

Aquí lo tienen. El actor revelación de este año gracias a su papel en ‘Call me by your name’, Timothée Chalamet (Nueva York, 1995) es también uno de los hombres mejor vestidos. Todo empezó los pasados Oscar, donde llevó un esmoquin blanco y botines de Berluti por Haider Ackermann. Y, desde el punto de la moda, así lo recordaremos: inmaculado.