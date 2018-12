11

Tatiana posee dos cajas de hormonas médicas en la mesilla de noche. Cuando cruzó el mar Egeo desde Turquía hasta la isla griega de Chios, iba vestida como un hombre. “Cuando estaba en el barco de camino a Chios estaba lloviendo y tuve que quitarme el sombrero que cubría mi pelo. Un hombre sirio con tres niños vio mi cabello largo y me preguntó si era un hombre o una mujer. No dije nada, pero lo entendió. Me amenazó con ahogarme en el agua”, recuerda.