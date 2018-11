14

Año 2008

'No pain no gain', que dicen los ingleses. Si no hay dolor, no hay ganancia. Aznar fue a Washington a visitar a George Bush y antes salió a echar una carrera con sus guardaespaldas por los frondosos bosques de la zona, todo piernas, 'shorts' y capa exterior en tejido tecnológico amarillo. Correr ya estaba de moda en esta época (2008), pero no tanto la protección del medio ambiente: un mes antes, en una visita a la República Checa, Aznar dijo que el cambio climático era “científicamente cuestionable”.