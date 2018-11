Una modelo acusa de infidelidad a Kit Harington

A comienzos del verano, los actores Kit Harington y Rose Leslie ponían el broche final a una historia de amor de película o, más bien, de serie: la pareja se había conocido en el rodaje de Juego de Tronos, se había enamorado y había llevado su historia de amor a la vida real. Así, el 23 de junio los británicos se casaban en una capilla cerca del castillo escocés de Wardhill, con muchos de sus compañeros de rodaje como testigos y en un enlace fuertemente blindado del que apenas trascendieron algunas fotografías de la llegada de novios e invitados.

Una discreción y secretismo que dista mucho de lo ocurrido ahora, apenas cinco meses después de la boda, cuando la pareja se ha visto envuelta en un escándalo que salpica especialmente al hombre que interpreta a Jon Nieve en la saga televisiva. Ahora, una modelo rusa de nombre Olga Vlasova le acusa de haber mantenido una relación con ella en los últimos meses, siéndole infiel a Leslie. Algo que el actor ha negado rápidamente.

ampliar foto Kit Harington y Rose Leslie, en el día de su boda, el 23 de junio de 2018 en Escocia. CORDON

Vlasova, de 27 años, ha vertido sus acusaciones en medios rusos. Asegura que conoció al intérprete, de 31 años, en Luxemburgo, donde conectaron con facilidad y acabaron teniendo un romance. De hecho, Vlasova —que también es actriz en algunas series rusas y cuyo nombre real es Olya Sergeevna— asegura que ella y Kit Harington se acostaron en "múltiples ocasiones" tanto antes como después de su boda con Leslie.

La oficina del actor ha salido rápidamente a defenderle. Su agente ha mandado un comunicado a la web ETCanada en el que asegura que "las alegaciones en esta historia son completamente falsas" y que Harington "nunca ha estado en Luxemburgo ni ha conocido a Olga Vlasova".

Sin embargo, lo que podría no pasar de unos dimes y diretes tienen algo más de fundamento porque la modelo ha filtrado unas imágenes en las que se ve al actor desnudo sobre la cama de lo que parece un hotel. Unas imágenes que, si bien sí que parecen reales, puede que no hayan sido tomadas por la propia Vlasova, que no aparece en ellas.