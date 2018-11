Chris Zylka quiere que Paris Hilton le devuelva su anillo de compromiso de 1,7 millones

Paris Hilton y Chris Zylka han puesto fin a sus planes de boda después de dos años de relación y, ahora, el actor ruso pretende recuperar el anillo de compromiso que regaló a la heredera del imperio hotelero. La joya, valorada en dos millones de dólares (1,7 millones de euros al cambio) es una pieza única. Está compuesta por un gran diamante de 20 quilates ligado en platino cuyo proceso de elaboración, realizado por la firma Green & Co, duró cuatro meses.

Según TMZ, Hilton y Zylka no se han visto desde su separación y, aunque él no le ha reclamado aún la sortija, una fuente cercana la expareja asegura que si ella no se la devuelve él se la pedirá. Además, señala el portal estadounidense, ha sido la millonaria heredera quien ha roto el compromiso, por lo que según la ley de Baja California, el actor tiene derecho a recuperarla.

Paris Hilton y Chris Zylka. instagram

Debido a su valor, no es de extrañar que el intérprete de series como Hannah Montana (2009) o The Leftovers (2014) tenga interés en recuperarla, ya que siempre ha prestado especial atención a mantenerla a buen recaudo. Ejemplo de ello fue cuando, en marzo, Paris perdió el anillo en una discoteca mientras bailaba y obligó a parar la fiesta para buscarlo en los vasos de bebida de los asistentes.

Hilton y Zylka se conocieron hace ocho años en una fiesta tras la celebración de los Oscar, pero no fue hasta 2016 cuando volvieron a verse y decidieron formalizar su relación. “Antes de enamorarnos hemos sido amigos durante seis años, pero ahora que vamos en serio Chris ha cambiado mi vida de tantas maneras que me hace sentir más feliz y segura que nunca. Estamos juntos en cada minuto”, dijo en su momento Hilton.

El actor pidió matrimonio a la también empresaria a finales del año pasado mientras esquiaban durante unas vacaciones en Aspen (Colorado) y, menos de un año después, han puesto fin al compromiso. “Lo dejaron hace un mes porque su relación había empezado a enfriarse después de dos años juntos”, aseguró esta semana una fuente cercana a ambos a Just Jared, el portal que dio la exclusiva. “Ahora Paris se centrará en su trabajo como DJ y en promocionar sus perfumes mientras que Chris volverá a actuar y hacer negocios relacionados con el arte, como la galería pop-up de Banksy que montó durante el pasado Art Basel”, añadió la misma fuente.