Antes los salones de las casas estaban llenos de libros, cds, reproductores…

Decía Cicerón que "un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma". De esto hace más de 2.000 años, y seguro que el filósofo romano no sospechaba que sus peores temores podrían llegar a cumplirse. En nuestro país, la irrupción del libro electrónico ha supuesto que, en solo 10 años, pase a suponer algo más del 30% de la cuota de mercado, según las cifras dadas por Ministerio de Cultura y Deporte. El disco en formato físico no lo tiene mejor. La escucha en 'streaming' en plataformas como Spotify convierten a los reproductores de cd en aparatos inservibles que, además, ocupan espacio. Pero hay algunos indicios que demuestran que no está tan claro ese futuro de salones diáfanos, sin estanterías, que algunos auguran. Según un estudio de la consultora Deloitte, la venta de vinilos ha vuelto a reportar unos beneficios similares a los de la década de los ochenta. Frente a la frialdad del 'streaming', el vinilo, y la irresistible carga nostálgica que conlleva, vuelve a cobrar fuerza. Y, tímidamente, empieza a asomar la cabeza el casete. Sí: el casete, con todos los que has tirado a la basura. Algunas productoras 'underground' ya los incluyen en sus catálogos, eso sí, con el correspondiente enlace de descarga de la versión digital. "Algunos se lo llevan aunque ni siquiera tengan ya un reproductor en casa. Hay un componente táctil, de mitomanía, de realidad, que difícilmente te da un archivo de mp3", dice Andrés Noarbe, que tocó en Aviador Dro y ahora regenta la tienda de discos Rotor, en Madrid. El libro en papel también coge aire: según el Ministerio de Cultura y Deporte ha incrementado su producción en torno al 4,5% el último año. David Pereira, que tuvo librería Tres Rosas Amarillas, de Madrid, opina: "Tocar un libro, sus tapas, sus hojas, pasarlas hacia delante y hacia atrás... Es una forma de aproximarte a la literatura que no te da un libro digital". En la imagen, Tamar Novas y Blanca Portillo en la película 'Los abrazos rotos' (2009). Sus estanterías están todavía llenas de libros.