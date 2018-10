2

Detalle de uno de los buzones de Mjølnerparken. La mayoría de los vecinos tiene nombre y apellidos no daneses. En Dinamarca, para que un gueto sea considerado como tal, el barrio en cuestión tiene que cumplir ciertos requisitos como que las familias tengan ingresos bajos y, esta medida es más polémica: que al menos el 50% de los vecinos sea "no occidental" o que, aun habiendo nacido en territorio danés, uno de los dos progenitores sea "no occidental".