Paula Echevarría: “Me lapidaron las feministas”

Está afónica perdida de tanto hablar de su libro. Bueno, de su película. Inmersa en la promoción de Ola de crímenes, una comedia donde encarna a una mala-malísima, Paula Echevarría —@pau_eche para sus 2,4 millones de seguidores en Instagram— comparece a la vez sencilla y perfecta a la entrevista, una de tantas de la tanda, aunque se nota pronto que quiere poner los puntos sobre las íes cuando se le inquiere por sus últimas polémicas. Echevarría, una de las mujeres más famosas de España en su doble condición de actriz y empresaria, al ser su propia marca en las redes, tiene interés en deshacer entuertos. Al final, acuciada por el reloj y la locuacidad de la entrevistada, se va una con la sensación de haber sido demasiado monotemática con sus preguntas, y de que nadie, ni siquiera un icono como ella, tiene el deber de ser bandera de nada.

¿Es consciente de que cae o muy bien o muy mal a la gente?

Sí. Hay gente que mata por mí, gente que me mataría y luego una gran mayoría en el medio a la que le hago gracia por lo que sea y me sigue en redes. No entiendo ni a los que me aman ni a los que me odian sin conocerme, tienen el mismo peligro.

¿Bloquea a los 'haters'?

Sí. No tolero faltas de respeto. Instagram es como mi casa, una parcela de mi vida a la que invito a la gente a entrar. Pero, igual que si alguien me insulta en casa, no vuelve a entrar, en Instagram, tampoco. Luego dicen que Paula la lía, o estalla, pero no suelo contestar. Digo hasta luego y punto.

Pero liarla, la lía. Como cuando dijo que no era ni feminista ni machista, sino persona. ¿Cree que ahí estuvo oportuna?

Es que vuelvo a decir lo mismo. Soy mujer, trabajadora, independiente, hija, madre, novia, amiga, compañera. ¿Qué problema hay en que diga que no quiero que me califiquen ni de feminista ni de machista? ¿Que no es políticamente correcto? ¿Tengo que decir lo que los demás quieren oír? Tengo 41 años, estudios, no soy una tarada ni vivo en los mundos de Yupi, sé lo qué es la vida.

¿Qué diría a quienes salieron a explicarle que el feminismo es la igualdad entre hombre y mujer?

Influyente Así, en español, porque es obvio que alguien con 2,4 millones de seguidores tiene público e influencia, es Paula Echevarría (Asturias, 1977). Actriz y marca andante, estrena 'Ola de crímenes', una película donde tiene una relación digamos difícil con los tacones. “Son mortales”, confiesa, sin ánimo de hacer 'spoiler'.

¿Sabes qué pasa? Te lo voy a explicar. Las redes están llenas de feministas abanderadas que son las primeras que te ponen a parir si llevas la falda corta o larga. De feministas que son las primeras que tiran piedras contra otras mujeres. Las que me atacaron brutalmente, las que me lapidaron, se dicen feministas. Ahora ya no puedes opinar de nada. Todo el mundo tiene la piel muy fina. Y si no entras en el carril de lo políticamente correcto, te machacan.

¿Echó en falta sonoridad?

Es que fue así. ¿Hola? ¿Dónde está el apoyo entre nosotras? Yo jamás entraría a machacar a otra mujer en las redes.

¿No cree que tiene una responsabilidad social precisamente por la cantidad de gente que la sigue?

Los responsables de este país están en otra parte y son los que están todo el día liándola parda. No me considero responsable de nada, ni influencer, ni el oráculo. Soy una persona que vive y enseña la cara amable de su vida. Dicen que no puedo estar siempre tan feliz. Pues claro, cuando estoy triste no pongo una foto llorando. Las redes son entretenimiento.

¿Ha sufrido acoso sexual?

Jamás, nunca, en mi vida.

¿Cree que el movimiento MeToo ha empoderado a las mujeres?

¿Lo de Hollywood? Creo que se ha avanzado bastante, pero también creo que se gana más en todos los terrenos desde la no polémica que desde la polémica.

¿Por ejemplo? ¿Cómo contribuye usted a la igualdad?

Siendo como soy, independiente, trabajadora, luchando por mi hija, por mi familia y apoyando siempre, siempre, a las mujeres.

¿Cuánto duele el desamor?

Depende. De si dejas, de si te dejan, de si se acaba solo...

¿Por qué cree que su divorcio causó tanta fascinación?

Ni idea. Jamás lo entenderé. Es algo que me supera.

Ha pasado los 40. ¿Teme que el tiempo afecte a su carrera?

Esa es otra. Volviendo atrás: hay feministas que me ponen a parir diciendo: ¿dónde vas así vestida?, ¿te crees que tienes 15 años?, y luego seguro que van a manifestarse. Yo jamás haría eso. Una mujer siempre va bien.

Lo decía porque en su oficio hay mucha presión por la imagen, sobre todo de las mujeres.

No me siento presionada. No sé si me sentiré en el futuro. Tengo mis curvas, mis arrugas. Los personajes serán diferentes. Ahora todavía soy la chica que se enamora del chico, pero en equis tiempo seré la madre de la chica que se enamora del chico. No me preocupa. Es así, y lo sé.

¿Está preparada para eso?

Claro, ya soy la madre de mi hija, que es la prota de mi vida.

Y ya una preadolescente, por cierto. ¿Cree que hay varias edades del pavo en la vida?

Totalmente. Yo acabo de vivir un pavazo, absoluto, esa euforia momentánea.

¿Se enamora una igual con 20 que con 40 años?

O mejor. Y encima, rejuvenece.

¿Más que el ácido hialurónico?

Nada, nada. Lo que rejuvenece es el pavo. Te lo digo yo.