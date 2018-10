En vídeo, el empleado de Asdas se niega a ayudar a la mujer embarazada. EPV

Amy Natasha Botten, habitante de Feltham (Londres, Reino Unido) abre la puerta de su casa para calmar a su hijo, que llora desconsoladamente. A continuación baja jadeando las escaleras de su casa, pasando entre bolsas del supermercado cargadas de productos, hasta llegar al recibidor de su bloque de apartamentos. Está, en sus propias palabras, "muy embarazada".

Allí se encuentra un repartidor que termina de descargar los cestos de la compra. El empleado de Asdas, una cadena de hipermercados británica, se niega a ayudarle a subir lo que queda de la entrega. Botten, antes de reclamarle que pidió bolsas para toda la compra mientras ve como se amontonan varios productos sueltos, le ruega que la ayude, explicándole que su hijo está llorando solo en casa.

El hombre continúa oponiéndose, ya que le explica que no está obligado a hacerlo por no tener ascensor. Tras reconocer que otras veces le había subido la compra, cuando era menos voluminosa, se gira y le deja con todo por recoger en el rellano. La publicación de Botten en su cuenta de Facebook ya supera los 10.000 compartidos y el vídeo de la escena el millón de reproducciones. También compartió en su muro unos folletos que indicaban que el empleado le debería haber ayudado en su situación. El gesto de Asdas con la afectada ha sido regalarle unas rosas y una botella de champán. No ha podido bebérsela, está embarazada.