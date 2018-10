8

'Waterworld' (Kevin Reynolds/Kevin Costner, 1995)

De qué va. El calentamiento global ha provocado que los océanos cubran la Tierra y los supervivientes vivan en casas flotantes, buscando agua potable. Cuando es descubierto, el protagonista (Kevin Costner), mitad humano mitad pez, es condenado a muerte. La polémica. No solo fue controvertida porque era infumable (lo que dio pie a numerosas críticas negativas aprovechando el chascarrillo en los titulares: “hizo aguas”, etc.), si no que el rodaje de la película más cara hasta la fecha (1995, hasta 'Titanic' en 1997) fue una pesadilla que arruinó al estudio y casi acaba con la carrera de Kevin Costner. Gastarse un dineral (175 millones de dólares) no garantiza el éxito y menos con una sucesión de inoportunas calamidades. El director, Kevin Reynolds, fue despedido por Costner, que ocupó su lugar. Joss Whedon, el creador de Buffy, que trabajó como guionista sin acreditar, reveló que se limitó a tomar notas de lo que le decía Costner y que las siete semanas que pasó allí fueron “un infierno”. Un huracán destruyó los 'sets', hubo dobles que casi se ahogan y hasta los propios actores sufrieron algún que otro percance. Todo porque Costner exigió que se rodara en alta mar y no en un tanque artificial, por no hablar del capricho que se permitió al retocar con efectos digitales su calvicie.